«Чувствую себя Филиппом Бедросовичем»: JONY о цветах на концерте

Популярный певец JONY считает подарки и цветы от зрителей признанием его творческой деятельности. Накануне в оранжерее ВДНХ прошел его камерный акустический концерт в «тропическом лесу» для ценителей красоты природы и музыкального искусства.
Популярный певец JONY считает подарки и цветы от зрителей признанием его творческой деятельности. Накануне в оранжерее ВДНХ прошел его камерный акустический концерт в «тропическом лесу» для ценителей красоты природы и музыкального искусства.
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