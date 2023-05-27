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«Чувствую себя Филиппом Бедросовичем»: JONY о цветах на концерте

«Чувствую себя Филиппом Бедросовичем»: JONY о цветах на концерте

Популярный певец JONY считает подарки и цветы от зрителей признанием его творческой деятельности. Накануне в оранжерее ВДНХ прошел его камерный акустический концерт в «тропическом лесу» для ценителей красоты природы и музыкального искусства.

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