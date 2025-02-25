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Путин предлагает США обсудить совместное производство алюминия в Красноярске

Путин предлагает США обсудить совместное производство алюминия в Красноярске

Президент России Владимир Путин объявил о готовности возобновить экспорт алюминия в США и предложил обсудить совместное производство в Красноярском крае.

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Комментарии
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Ильдус Мамлеев
А ведь американский лох под это подпишется! И потекут в страну инвестиции и технологии бурной рекой! А санкции можно будет просто спустить в унитаз, только и всего!
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21 час.
ИМ
Ильдус Мамлеев
Алюминий будем менять на американское золото! И фсё.
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21 час.
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