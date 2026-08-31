Рейтер: Число жертв наводнения в Непале превысило 900 человек

В Непале число жертв наводнения превысило 900 человек. Агентство Рейтер ссылается на национальное управление по снижению риска стихийных бедствий.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- "Свинтили на стор...
- Русскому патриоту...
- Передозировка "Се...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым