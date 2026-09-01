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Новости Брянска

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Российские военные ударили по производителю угрожающих Брянщине ракет «Фламинго»

Российские военные ударили по производителю угрожающих Брянщине ракет «Фламинго»

Удары были нанесены по заводу «Файер Пойнт», производившему комплектующие для крылатых ракет FP-5 «Фламинго», и по портовой инфраструктуре Одессы, где уничтожены 16 складов с западным вооружением.

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