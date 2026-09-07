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Татар-информ

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Экономист Колташов предположил, что ЦБ оставит ключевую ставку без изменений

Экономист Колташов предположил, что ЦБ оставит ключевую ставку без изменений

На предстоящем заседании Банк России возьмет паузу и оставит ставку без изменений. Об этом в комментарии «Татар-информу» заявил директор Института нового общества, экономист и политолог Василий Колташов «Я думаю, что Банк России примет консервативное решение, он не изменит ставку на ближайшем заседании», – считает Колташов.

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