Экономист Колташов предположил, что ЦБ оставит ключевую ставку без изменений

На предстоящем заседании Банк России возьмет паузу и оставит ставку без изменений. Об этом в комментарии «Татар-информу» заявил директор Института нового общества, экономист и политолог Василий Колташов «Я думаю, что Банк России примет консервативное решение, он не изменит ставку на ближайшем заседании», – считает Колташов.