На Южнодонецком направлении значительно снизилась активность ВСУ

Командир артиллерийского взвода оперативно-боевого тактического формирования "Каскад" с позывным "Жук" заявил, что активность Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе поселка Урожайное на Южнодонецком направлении значительно снизилась.
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