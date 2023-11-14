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На Южнодонецком направлении значительно снизилась активность ВСУ

На Южнодонецком направлении значительно снизилась активность ВСУ

Командир артиллерийского взвода оперативно-боевого тактического формирования "Каскад" с позывным "Жук" заявил, что активность Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе поселка Урожайное на Южнодонецком направлении значительно снизилась.

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