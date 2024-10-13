Всякому овощу свой фрукт или Давние размышления о наступлении на Курскую область

Когда ВСУ начали наступление на Курскую область, невольно пришлось осмысливать случившееся. Пришло время озвучить размышления двухмесячной давности.
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