Пермяка наградили за спасение ребенка от отчима: избил и хотел утопить пасынка

ПЕРМЬ, 6 марта, ФедералПресс. В Перми наградили мужчину, который спас мальчика от отчима. Детский омбудсмен Прикамья Светлана Денисова вручила Андрею Яцуну благодарственное письмо за активную гражданскую позицию и защиту ребенка от противоправных действий.