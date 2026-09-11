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SUSANIN

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В Удмуртии пока не зафиксировали нарушений запрета продажи алкоголя в День трезвости

В Удмуртии пока не зафиксировали нарушений запрета продажи алкоголя в День трезвости

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии 11 сентября пока не выявлено нарушений запрета продажи алкоголя. Об этом сообщает Минпромторг Удмуртии.

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