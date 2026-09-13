Налог на вклады в 2026 году: кому придётся платить и как не ошибиться в расчётах Елена ГалицкаяДля миллионов россиян банковский вклад остаётся одним из самых понятных способов сохранить деньги и получить дополнительный доход.
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Хоть что-то заплатят рантье,тем более с "плоской шкалой" НДФЛ в 13% это совсем немного получается.