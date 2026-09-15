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Снукерист.ру

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Стивен Хендри дает совет перспективному снукеристу: «Так не стоит себя вести»

Стивен Хендри дает совет перспективному снукеристу: «Так не стоит себя вести»

Семикратный Чемпион мира Стивен Хендри порекомендовал молодому талантливому снукеристу с уважением относиться к стилю игры своего соперника, сообщает metrouk Стивен Хендри делится советом, основанным на личном опыте (фото: WST)Все Новости турнира Квалификация - результаты, статистика Результаты, турнирная таблица Трансляции, расписание - второй раунд квалификации Трансляции, расписание - первый раунд квалификации Стивен Хендри посоветовал молодому британскому снукеристу Стэну Муди не терять самообладания в поединках с соперниками, которые придерживаются иных игровых стилей.

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