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Генсек ООН Гутерреш предупредил о риске ядерного уничтожения мира

Генсек ООН Гутерреш предупредил о риске ядерного уничтожения мира

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш заявил, что ядерная катастрофа по-прежнему близка. По его словам, на Земле хранится порядка четырнадцати тысяч единиц такого вооружения.

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