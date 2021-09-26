Генсек ООН Гутерреш предупредил о риске ядерного уничтожения мира

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш заявил, что ядерная катастрофа по-прежнему близка. По его словам, на Земле хранится порядка четырнадцати тысяч единиц такого вооружения.
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