Банки США начали повышать ставки по кредитам до 7%

После решения ФРС американские банки объявили об изменении своих базовых ставок кредитования. Wells Fargo сообщил о повышении prime rate с 6,75% до 7,00%, причем новый уровень вступает в силу 17 сентября.
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