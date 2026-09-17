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Банки США начали повышать ставки по кредитам до 7%

Банки США начали повышать ставки по кредитам до 7%

После решения ФРС американские банки объявили об изменении своих базовых ставок кредитования. Wells Fargo сообщил о повышении prime rate с 6,75% до 7,00%, причем новый уровень вступает в силу 17 сентября.

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