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FiNE NEWS

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Канье Уэст вернётся в Санкт-Петербург: всё про концерты, которые не отменят!

Всё готово к грандиозному событию: концерты Канье Уэста в Санкт-Петербурге не отменяются! Генеральный директор Say Agency Анна Субчева подтвердила, что мероприятие состоится, несмотря на все слухи о переносе.

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