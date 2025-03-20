Танкисты-морпехи уничтожили позиции ВСУ, мешавшие продвижению штурмовиков ВС РФ

ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков Экипажи танков Т-80БВМ бригады морской пехоты Тихоокеанского флота группировки "Восток" уничтожили позиции ВСУ, которые мешали дальнейшему продвижению российских солдат на южнодонецком направлении в зоне проведения спецоперации.
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