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Трамп не исключил силовой сценарий присоединения Гренландии

На большой пресс-конференции Трамп по сути развеял и некоторые иллюзии по поводу отношений с Россией.

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Комментарии
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Валерий Чикунов
Россия и члены БРИКС уже предлагают Гренландии, Канаде, Панаме членство в своём альянсе без условий и проволочек, но с гарантиями защиты прав , свобод и навязанной экспансии США
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6 час.
ВЧ
Валерий Чикунов
А нашим дипломатам стоило бы поторопиться и сделать это предложение до вступления Трампа в должность.
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6 час.

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