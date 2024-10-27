Ядерная бомба для Зеленского Бомба made in UkraineДля начала дословно речь Зеленского в Брюсселе 17 октября: «В разговоре с Трампом я сказал: либо у Украины будет ядерное оружие, либо мы будем в НАТО.
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Ядерная бомба для Зеленского Бомба made in UkraineДля начала дословно речь Зеленского в Брюсселе 17 октября: «В разговоре с Трампом я сказал: либо у Украины будет ядерное оружие, либо мы будем в НАТО.
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