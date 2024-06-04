Вера людей в науку или религию оказалась результатом чужих слов, а не собственного опыта

Несмотря на глубокие исторические корни религии, представители цивилизованных обществ более уверены в существовании невидимых глазу научных феноменов (например, кислорода или микробов), чем такого же «невидимого» Бога.
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