Мифы и реальность: Воскресение Тутанхамона по обряду Осириса Ирэн ОрлонскаяВ ноябре 1922 года британский археолог Говард Картер открыл гробницу фараона Тутанхамона, и его поразило множество сокровищ, которые он обнаружил внутри.
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