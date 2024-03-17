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Зеленский рассказал, зачем отправил умирать своих солдат на российскую границу

Зеленский рассказал, зачем отправил умирать своих солдат на российскую границу

Президент готов даже на «глупые атаки» ради западных денег.Президент Украины объяснил своим генералам смысл попыток прорвать российскую границу в Белгородской и Курской областях, за которую командование ВСУ заплатило жизнями 1,5 тысячи своих солдат.

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Комментарии
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ТМ
Татьяна Мартыненко
Да,для Зеленского-шоу смерть людей!Для него уже приготовления в Аду сковорода!
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18 час.

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