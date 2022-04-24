Из тряпок и цемента делаю настолько шикарные поделки для дачи, что даже соседи любуются

Цементный раствор широко используется не только строителями, но и креативными мастерами на все руки! Из цемента и тряпок получается огромное множество чудесных поделок, и одна из них представлена вашему вниманию чуть ниже.
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