Идеи для жизни

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Из тряпок и цемента делаю настолько шикарные поделки для дачи, что даже соседи любуются

Из тряпок и цемента делаю настолько шикарные поделки для дачи, что даже соседи любуются

Цементный раствор широко используется не только строителями, но и креативными мастерами на все руки! Из цемента и тряпок получается огромное множество чудесных поделок, и одна из них представлена вашему вниманию чуть ниже.

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