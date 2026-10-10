В столице завершился московский этап чемпионата "Абилимпикс - 2026". Конкурс даёт возможность специалистам с инвалидностью отточить мастерство в выбранной профессии, найти наставников и получить шанс трудоустроиться в ведущие компании.
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