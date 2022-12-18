Посол ЦАР в Москве: глава МИД Франции рассчитывает защитить себя заявлениями, обвиняя РФ

Глава Министерства иностранных дел Франции Катрин Колонна хочет защитить себя, называя фотографию записки с угрозами с места взрыва в Русском доме в ЦАР пропагандой, объяснил посол Центральноафриканской республики в Москве Леон Додону-Пунагаза.