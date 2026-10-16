Композитор почтил память знаменитого певца в день его рождения. Игорь Крутой и Дмитрий Хворостовский Личный архив Игоря КрутогоКомпозитор Игорь Крутой посвятил большой трогательный пост оперному певцу Дмитрию Хворостовскому, которому 16 октября могло бы исполниться 64 года.
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