Композитор почтил память знаменитого певца в день его рождения. Игорь Крутой и Дмитрий Хворостовский Личный архив Игоря КрутогоКомпозитор Игорь Крутой посвятил большой трогательный пост оперному певцу Дмитрию Хворостовскому, которому 16 октября могло бы исполниться 64 года.