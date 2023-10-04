Частные клиники обяжут передавать в военкоматы сведения о пациентах

Частные клиники среди прочих учреждений будут передавать в военкоматы сведения о пациентах, которые затем будут поступать в Единый реестр призывников, сообщил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.
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