В октябре 2026 года компания "Ромир" сообщила, что максимальная сумма, которую русские готовы потратить на готовую еду, составляет 307 рублей за обед или ужин.
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