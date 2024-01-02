Полицейские Дед Мороз и Снегурочка поздравили с Новым годом ребят из социально-реабилитационного центра в Астраханской области

Сотрудники Управления по работе с личным составом, Управления уголовного розыска и Экспертно-криминалистического центра УМВД России по Астраханской области вместе с главными героями Нового года поздравили ребят из областного социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних «Исток».