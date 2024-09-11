Трамп пообещал устроить переговоры Путина и Зеленского еще до инаугурации

Первые дебаты Дональда Трампа и Камалы Харрис состоялись в США. На них республиканец пообещал завершить конфликт на Украине еще до своей инаугурации, заверив, что сможет организовать встречу лидеров России и Украины благодаря своим хорошим отношениям с ними.