Трамп пообещал устроить переговоры Путина и Зеленского еще до инаугурации

Первые дебаты Дональда Трампа и Камалы Харрис состоялись в США. На них республиканец пообещал завершить конфликт на Украине еще до своей инаугурации, заверив, что сможет организовать встречу лидеров России и Украины благодаря своим хорошим отношениям с ними.
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