Врач Тяжельников предупредил об опасности закапывания в нос сока чеснока

piqsels.com Использование сока лука и чеснока в качестве капель для носа опасно для слизистой. Об этом рассказал главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи московского департамента здравоохранения Андрей Тяжельников.
piqsels.com Использование сока лука и чеснока в качестве капель для носа опасно для слизистой. Об этом рассказал главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи московского департамента здравоохранения Андрей Тяжельников.
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