Структура спроса на московском рынке новостроек смещается в сторону более дорогих сегментов. По данным bnMAP и Росконгресса, доля бизнес-, премиум- и элитного классов в общей реализованной площади выросла с 41% по итогам 2025 года до 49% в первом полугодии 2026-го.