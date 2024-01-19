После завершения охвата пруда в Первомайском с севера ВС РФ продвинулись южнее водоёма в том же населённом пункте

Российские войска продолжают наступательную операцию к северо-западу от Донецка. Накануне отряды Вооружённых сил России продвинулись примерно на 300-350 по фронту аналогичной ширины в населённом пункте Первомайское.
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