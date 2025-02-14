«Ъ»: на полковника Росгвардии Степина возбудили дело о мошенничестве

ИМ

Ильдус Мамлеев

У нас скоро не бригада, а целая армия "штрафников" из полковников и генералов наберётся, не хер им в тылу сидеть, автомат в руки и вперёд в штурмовые роты. Столько полезного могли бы сделать для Родины. За одно бы кровью смыли свои "грехи".