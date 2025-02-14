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Царьград

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«Ъ»: на полковника Росгвардии Степина возбудили дело о мошенничестве

«Ъ»: на полковника Росгвардии Степина возбудили дело о мошенничестве

Высокопоставленного сотрудника Росгвардии Андрея Степина обвинили в особо крупном мошенничестве.Заместителю начальника управления специальных видов технического и тылового обеспечения авиации Главного управления авиации (ГУА) Росгвардии Андрею Степину предъявлено обвинение в четырех эпизодах особо крупного мошенничества, сообщает «Коммерсант».

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Комментарии
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ИМ
Ильдус Мамлеев
У нас скоро не бригада, а целая армия &quot;штрафников&quot; из полковников и генералов наберётся, не хер им в тылу сидеть, автомат в руки и вперёд в штурмовые роты. Столько полезного могли бы сделать для Родины. За одно бы кровью смыли свои &quot;грехи&quot;.
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