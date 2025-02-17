Ортопед Литвиненко: состояние суставов может ухудшиться в холодную погоду

Холодная погода и перепады давления могут усугубить проблемы с суставами, особенно у пожилых людей. Об этом рассказала ортопед Медуниверситета имени Сеченова, спортивный врач, хирург Андрей Литвиненко в интервью Life.
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