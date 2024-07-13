В Екатеринбурге за два часа рейда поймали 18 самокатчиков-нарушителей

В Екатеринбурге прошел первый рейд по СИМ. Сотрудники Госавтоинспекции, прокурор города Светлана Кузнецова и представители кикшеринга Whoosh отслеживали, как соблюдают правила дорожного движения пешеходы, самокатчики и велосипедисты.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии