Серёдкин объяснил, почему чиновница Минспорта скрыла свои доходы

Министр спорта Забайкальского края Андрей Серёдкин разъяснил ситуацию с дисциплинарным наказанием сотрудницы министерства, которая не указала в декларации 1 миллион рублей, полученный от родителей на покупку квартиры в ипотеку.
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