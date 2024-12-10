СК начал проверку после гибели руководителя от лап медведя на Камчатке

Следователи начали проверку из-за смерти мужчины после нападения медведя.Следком Камчатки сообщает, что ведется процессуальная проверка по факту гибели работника одного из АО Камчатского края, занимающихся геолого-разведочной и рудодобывающей деятельностью.
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