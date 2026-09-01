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Публикация индекса ISM и вакансий JOLTs 1 сентября 2026 года

Публикация индекса ISM и вакансий JOLTs 1 сентября 2026 года

1 сентября 2026 года внимание глобальных финансовых рынков и институциональных инвесторов приковано к публикации серии ключевых макроэкономических показателей США, способных оказать прямое влияние на решения Федеральной резервной системы по денежно-кредитной политике.

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