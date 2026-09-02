Минфин РФ разместил ОФЗ-ПК на 1 трлн рублей с погашением в 2042 году

Минфин России разместил облигации федерального займа на сумму 1 трлн рублей. Спрос на аукционе достиг 1 трлн 424,7 млрд рублей.
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