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Сергеев повторил рекорд по забитым мячам в КР, сравнявшись с Соболевым и Веретенниковым

Сергеев повторил рекорд по забитым мячам в КР, сравнявшись с Соболевым и Веретенниковым

Нападающий московского «Динамо» Иван Сергеев смог повторить бомбардирский рекорд бывшего форварда «Ротора» и «Сокола» Олега Веретенникова и футболиста «Зенита» Александра Соболева в Кубке России.

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