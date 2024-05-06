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Tesla готовит почву для легализации FSD в Европе и Великобритании Недавний визи...

Tesla готовит почву для легализации FSD в Европе и Великобритании Недавний визи...

Tesla готовит почву для легализации FSD в Европе и ВеликобританииНедавний визит Илона Маска (Elon Musk) в Китай принято ассоциировать со стремлением главы Tesla предложить комплекс систем активной помощи водителю FSD в данной стране, но этим географическим направлением дело не ограничивается.

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