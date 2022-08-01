Кассьерра вышел в старте, а дубль оформил Сергеев. Так кто же из них лучше?

Собеседник «Спорт уик-энда» – обладатель Кубка России-1999 в составе «сине-бело-голубых» Константин Лепёхин прокомментировал победу петербуржцев над «Локомотивом» (5:0).
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