Какой церковный праздник сегодня, 12 февраля 2024 года, отмечают католики и православные Татьяна Орлонская В церковном календаре 12 февраля 2024 года отмечается соборный праздник в честь трех главных мировых учителей, отцов Православной Церкви.
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