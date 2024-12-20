Погибшие и пострадавшие: ВСУ атаковали город под Курском

ВСУ атаковали город Рыльск под Курском! Противник целился в мирные соцобъекты.В результате обстрела города Рыльск Курской области, который, по предварительным данным, был нанесен из реактивной системы залпового огня РСЗО, пострадали мирные жители.
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