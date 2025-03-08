«На грани срыва». В США заявили о возможном выводе ВСУ из Курской области в течение двух недель

NYP: ВСУ могут вывести войска из Курской области в ближайшие две недели Подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) могут быть выведены из Курской области в течение двух недель, сообщили украинские военные.
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