Полицейского задержали за «крышевание» «кофеен на колесах» в Петербурге

Инспектор получил взятки на сумму почти 3 млн рублей. В Петербурге инспектор отдела по исполнению административного законодательства брал взятки с владельцев мобильных кофеен за право стоять на территории Адмиралтейского района.
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