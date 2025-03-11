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Военное обозрение

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Меняют МиГ-29К на Rafale M: Париж и Дели заключают соглашение об оснащении индийских ВМС французскими истребителями

Меняют МиГ-29К на Rafale M: Париж и Дели заключают соглашение об оснащении индийских ВМС французскими истребителями

Индия требует проводить окончательную сборку на её предприятиях.

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Комментарии
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Гарий Щерба
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