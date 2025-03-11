Меняют МиГ-29К на Rafale M: Париж и Дели заключают соглашение об оснащении индийских ВМС французскими истребителями

Гарий Щерба

ЦЫГАНЕ ещё НИ РАЗ ПОЖАЛЕЮТ что СВЯЗАЛИСЬ с ЛЯГУШАТНИКАМИ.. Будет как и с ПРЕДИДУЩИМ контрактом Индии с Францией , КОРРУПЦИЯ с ПОДКУПОМ Индийской ВЕРХУШКИ , ИТОГ , самолёты вышли Индии просто ЗОЛОТЫЕ ( самые дорогие в мире )+ ЛЮБИТЕЛИ ВИНИЛА НАГРЕЛИ Индию по ПОЛНОЙ ( отказались передавать НОУ-ХАУ разработки в предусмотренном контракте ) и ОТКАЗАЛИСЬ СТРОИТЬ ЗАВОД в Индии по сборке ,,РАФАЛЕЙ,, .... ИТОГ , Индийцы ОБИДЕЛИСЬ НЕ по ДЕТСКИ и ЗАРЕКЛИСЬ СВЯЗЫВАТЬСА с УЛИТОЧНИКАМИ. И вот ОПЯТЬ , вперёд на ОЧЕРЕДНЫЕ ГРАБЛИ ...!!!!