Больше 30 человек погибли, свыше 100 пострадали при ударах США по Йемену

Global Look Press/Stringer/XinHua Более 30 человек погибли, свыше 100 получили ранения в результате ударов США по подконтрольной хуситам столице Йемена городу Сана и другим регионам, сообщили 16 марта в подконтрольном хуситам министерстве здравоохранения.