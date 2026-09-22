Гончаренко — о произвольной Петросян: прежде всего Аделия сражается со своими внутренними проблемами

Тренер Инна Гончаренко ответила, насколько довольна выступлением Аделии Петросян на контрольных прокатах сборной России по фигурному катанию.
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