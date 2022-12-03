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Поклонники турецкого исторического сериала "Великолепный век" прекрасно помнят о том, что ни сёстры, ни мать султана не хотели принимать её и считать частью своей семьи

Поклонники турецкого исторического сериала "Великолепный век" прекрасно помнят о том, что ни сёстры, ни мать султана не хотели принимать её и считать частью своей семьи

﻿﻿Поклонники турецкого исторического сериала «Великолепный век» прекрасно понимают, что ни сестры, ни мать султана не хотели принимать ее и считать частью своей семьи.

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