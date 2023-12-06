МО Германии отреклось от Киева: "Мы не союзники"

Министр обороны Германии заявил, что Германия не является союзником Украины.Глава минобороны ФРГ Борис Писториус дал интервью телеканалу ZDF, в котором отрекся от того, что Берлин является военным союзником Киева в ходе СВО.
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